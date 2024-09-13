لمواجهة أزمة الطاقة، تفاصيل قرض البيوجاز في البنك الزراعي

يسعى البنك الزراعي المصري للمشاركة في حل أزمة الطاقة حاليا وذلك من خلال تمويل مشروع البيوجاز في إطار دوره لتحقيق التنمية الريفية والمستدامة.

مشروع البيوجاز

كما يأتي القرض في إطار سعي البنك الزراعي لتعميق الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة كبديل لموارد الطاقة التقليدية مثل الكهرباء والمشتقات البترولية باهظة التكاليف.

علاوة على ما ينتج عنه من الأسمدة العضوية تستخدم في الزراعة بالإضافة إلى ما يحققه مشروع البيوجاز من الفوائد الاقتصادية العديدة للمزارعين وفوائد بيئية كثيرة.

تحفيز المزارعين

ويعمل البنك الزراعي على تحفيز المزارعين على تنفيذ هذا المشروع لتوفير الوقود والكهرباء والسماد العضوي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الحيوانية بطريقة اقتصادية وآمنة صحيا لحماية البيئة من التلوث

ويمكن للمزارع الذي يمتلك 4 رؤوس ماشية كحد ادنى للبدء في تنفيذ وحدة إنتاج بيوجاز في منزله أو أرضه بتمويل سريع وفائدة بسيطة وإجراءات سهلة.

الفئات المستهدفة:

المزارعين ومربي الثروة الحيوانية

مجالات التمويل:

تمويل شراء وحدات معالجة المخلفات العضوية

حد التمويل:

حد أدني 8000 جنيه

حد أقصى 12000 جنيه حسب حجم البئر

أجل التمويل:

أجل سداد حتى 36 شهرًا

المميزات:

سعر عائد مميز

تسهيلات في السداد

سهولة الإجراءات

الشروط والضوابط:

أن يمتلك العميل 4 رؤوس ماشية كحد ادنى

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي سارية

عرض سعر من الشركة المنفذة