إنشاء أول مصنع لإنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا.. وخطة لتدشين 100 أخرى في الروبيكي باستثمارات 3 مليارات جنيه

يعد مصنع انتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى، هو الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، بالشراكة مع شركة إيلسا الايطالية أكبر الشركات المنتجة للأسمدة العضوية حول العالم.

توطين صناعة دباغة الجلود

وكان هناك توجيهات مستمرة وعاجلة من القيادة السياسية نحو إنشاء مجمع متكامل بمنطقة الروبيكى يتضمن صناعة دباغة الجلود وإعادة تدوير مخلفاتها وانتاج الأسمدة العضوية والجيلاتين (الطبى، والغذائى والصناعى) على مساحة 210 ألف متر مربع، وطبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، وتوفير كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار، سواء لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود.

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مدينة الروبيكي الصناعية

وتقع مدينة الروبيكى على مساحة 506 أفدنة مقسمة إلى 3 مراحل، بجانب منطقة محطات تبلغ مساحتها 283 فدانًا، ومنطقة الغابات الشجرية على مساحة 830 فدانًا.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 176 فدانًا، تم الانتهاء من تسكينها بالكامل من أصحاب مدابغ منطقة مجرى العيون، كما خُصّص 213 مصنعًا لصالح 197 مستثمرًا بمسطحات بلغت 200 ألف متر مربع بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه.

أما المرحلة الثانية فتضم مصانع الغراء بواقع 54 مصنعًا بمساحة تصنيعية 23 ألف متر على مسطح 18 فدانًا بتكلفة تجاوزت 200 مليون جنيه، وستضم مصنعًا لشركة «جيليتا» الألمانية وهى أكبر منتج للجيلاتين الغذائى والطبى فى العالم، فيما تبلغ مساحة المرحلة الثالثة 221 فدانًا ومخصصة لاستثمارات المنتجات النهائية، وستضم المنطقة 100 مصنع باستثمارات تقدر بنحو 2.9 مليار جنيه.

مميزات المشروع

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع سيتكامل مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية، وسيساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلًا عن مردوده الاقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات، حيث تبلغ مخلفات الجلود والدباغة فى مصر 267 طن شهريا بواقع 33 الف طن سنويا (180 طن بمدينة الجلود بالروبيكى - 30 طن بمدينة قويسنا الصناعية للدباغة - 12 طن باقى مخلفات محافظات الجمهورية للدباغة - 350 طن باقى محافظات الجمهورية لصناعة الاحذية والمنتجات الجلدية).

استثمارات إنشاء مصنع إنتاج الأسمدة العضوية

ومن جانبه قال محمد مهران، رئيس شعبة الدباغة بغرفة القاهرة التجارية، إن استثمارات إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات دباغة الجلود، فى مدينة الروبيكى للجلود، تقدر بنحو 80 مليون دولار.

وأضاف رئيس شعبة الدباغة بغرفة القاهرة التجارية، أن الاستثمار فى المشروع مطروح أمام كافة المدابغ العاملة في القطاع.

وأوضح أن نسبة الشراكة بين شركة القاهرة والشركة الإيطالية والمستثمرين لم تحدد بعد، لكن من المفترض أن تساهم شركة القاهرة بقيمة الأرض التى سيقام عليها المصنع، لافتا إلى أنه لدى شركة «إيلسا» مصنع كبير متخصص فى تصنيع الأسمدة العضوية من مخلفات دباغة الجلود فى إيطاليا، وترغب فى إنشاء مصنع فى مصر لاستغلال الطاقة الإنتاجية الكبيرة لمخلفات المدابغ فى مدينة الروبيكى للجلود.

إشادة مجلس النواب بالمشروع

وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بهذه الخطوة، موضحين أن إنشاء أول مصنع لإنتاج الأسمدة من مخلفات دباغة الجلود فى الشرق الأوسط سيسهم فى زيادة الصادرات، بما يضمن توفير العملة الصعبة، مؤكدين أن هذه الخطوة الجادة ستكون بمثابة انطلاقة جديدة لتطوير هذه الصناعة الواعدة، والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون محور ارتكاز لـ صناعة الأسمدة والجلود اقليميا ودوليا.

وأضاف أعضاء مجلس النواب أنه أصبح هناك وجود كبير للصناعات المختلفة والمتخصصة بمدينة الروبيكى والتى تم انشاؤها فى السنوات الأخيرة بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، وستكون هذه المدينة بمثابة نقلة كبيرة فى الصناعات التنموية، وتطوير الصناعة للوصول بها الى العالمية، ما سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على الشعب المصري من جهة، وعلى الدولة المصرية من جهة أخرى، كما أنه يضمن توفير فرص عمل للأيدى العاملة من الشباب، وتوفير العملة الصعبة، بما يعود بالخير والرخاء على الموازنة العامة للدولة.

مشاريع إنتاج الأسمدة العضوية في البحث العلمي

ويعتبر مشروع إنتاج الأسمدة العضوية من المشاريع الحيوية والبيئية التي تهدف إلى الإستفادة من المخلفات العضوية بكافة أنواعها ( مخلفات الحقول والأشجار ومخلفات عصر الزيتون ومخلفات كافة المحاصيل الزراعية مخلفات البيوت والمطاعم ومخلفات المباقر والمداجن ونوادي تدريب وتربية الخيول ومخلفات الأسماك).

ويعتبر تدوير تلك المخلفات من الأمور الهامة والمربحة في تحويلها إلى منتجات عالية القيمة ومفيدة، كما تلعب دورا في حماية البيئة حيث يمنع انتشار المخلفات وتلويثها للبيئة بشكل كبير والاستفادة منها كأسمدة مفيدة ومأمونة تلبي كافة احتياجات كافة المزروعات وتؤمن محاصيل صحية من الخضار والفواكه وبيئة نظيفة.

وأكد الدكتور مجد جرعتلي، باحث في العلوم الزراعية إن المخاطر الكبيرة التي نتجت عن استخدام الأسمدة الكيميائية على صحة الإنسان والبيئة أدت إلى العودة إلى الطبيعة واستخدام الأسمدة العضوية بديلا عنها.

وأضاف جرعتلي أن مشروع ”إنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات دباغة الجلود” من المشاريع الحيوية والبيئية المربحة جدا ويلعب دورا هاما وكبيرا في حماية البيئة حيث يمنع استخدام الأسمدة الكيماوية الضارة بصحة الإنسان والبيئة بشكل كبير، ويعتبر التوجه العالمي الحالي إلى إستخدام الأسمدة العضوية بديلا عن الأسمدة الكيميائية الضارة، حيث أنها تلبي كافة إحتياجات كافة المزروعات العضوية وتؤمن محاصيل صحية وآمنه من الخضار والفواكه والأعلاف وبيئة نظيفة.

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