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ثقافة وفنون

رضا البحراوي يتصدر تريند يوتيوب بـ"خلصت ليه يا قلم" (فيديو)

كليب رضا البحراوي
كليب رضا البحراوي الجديد، فيتو

 تصدر المطرب الشعبي رضا البحراوي تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك من خلال أحدث كليباته، والتي تحمل اسم “خلصت ليه يا قلم"، والذي طرحه مؤخرا عبر قناته الرسمية على الموقع. 

كليب أغنية خلصت ليه يا قلم 

 وحقق كليب رضا البحراوي الجديد أكثر من نصف مليون مشاهدة حتى الآن عبر الموقع، كما تفاعل الجمهور معه بالتعليقات المميزة. 

أغنية خلصت ليه يا قلم 

 أغنية “خلصت ليه يا قلم”، كلمات سمير زعلوك ومحمد عنتر، وألحان إبراهيم دمدم، إخراج طارق حسين، وتوزيع موسيقي محمد حريقه.

وتقول كلمات الأغنية: “خلصت ليه يا قلم أنا لسه عندي كلام وجوه قلبي آلام محتاج لي وصف وأقلام.. خلصت ليه يا قلم أنا لسه عندي كلام وجوه قلبي آلام محتاج لي وصف”.

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كليب أغنية خلصت ليه يا قلم أغنية خلصت ليه يا قلم رضا البحراوى يوتيوب

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