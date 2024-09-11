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ثقافة وفنون

رضا البحراوي يتصدر التريند بـ "يا حبر بدري لسه" (فيديو)

رضا البحراوي
رضا البحراوي

تصدر المطرب الشعبي  رضا البحراوي، تريند اليوتيوب بأغنية “يا حبر بدري لسه”، بعد تحقيقه نصف مليون مشاهدة بعد 6 أيام من طرحها.

أغنية “يا حبر بدري لسه”، كلمات سمير زعلوك ومحمد عنتر، وألحان إبراهيم دمدم، إخراج طارق حسين، وتوزيع موسيقي محمد حريقه، ومن كلماتها: “خلصت ليه يا قلم أنا لسه عندي كلام وجوه قلبي آلام محتاج لي وصف وأقلام.. خلصت ليه يا قلم أنا لسه عندي كلام وجوه قلبي آلام محتاج لي وصف”.

 

ويستعد البحراوي، لطرح أغنية جديدة، خلال الساعات المقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

 

يذكر أن آخر أعمال المطرب الشعبي، رضا البحراوي، كانت "لو جاي في سيط“ خلال الفترة الماضية، وهي كلمات حسام موكا ألحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس.

وكانت كلمات الأغنية كالتالي: أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم، نجاحي  تعبك ومضايقك أصل أنت من الركنة مصدي، هات آخرك ياض، يا بني كله على الله".

 

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