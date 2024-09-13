الليلة، انطلاق عرض مسلسل "ديبو" لـ محمد أنور عبر Yango Play
تعرض مساء اليوم الجمعة 13 سبتمبر، أولى حلقات مسلسل "ديبو" بطولة الفنان محمد أنور وذلك عبر منصة Yango Play.
مسلسل ديبو
تدور أحداث العمل في إطار رعب تشويقي، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، خاصة أنه يشارك فيه العديد من النجوم، ويتكون العمل من 12 حلقة فقط.
أبطال مسلسل ديبو
يشارك في بطولة مسلسل ديبو كل من: الفنان محمد أنور، أحمد عبد الحميد، هالة فاخر، محمد محمود، رشدي الشامي، محمد عبد العظيم، سارة الشامي، إيمان السيد، أمجد الحجار، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب.
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