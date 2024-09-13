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ثقافة وفنون

يانجو بلاي تروج لمسلسل ديبو بفيديو ساخر لمحمد أنور

محمد أنور، فيتو
محمد أنور، فيتو

روجت منصة يانجو بلاي لمسلسل محمد أنور الجديد “ديبو” بطريقة ساخرة، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة على موقع تبادل الصور إنستجرام فيديو قصير لمحمد أنور على طريقة فيديوهات “السوشيال ميديا” بوضع جزء من فيديو حقيقي لبقرة تضرب أحد الأشخاص بقدمها ويكمل أنور المشهد كأنه هو الشخص المضروب.

وقال محمد أنور في الفيديو “ديبو ١٣ /٩ على يانجو بلاي ياريت كله يتفرج عليه”.

أبطال مسلسل ديبو 

ومسلسل ديبو من بطولة محمد أنور، هالة فاخر، محمد محمود، سارة الشامي، محمد محمود، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، ويتكون العمل من 12 حلقة فقط.

محمد أنور يروج لمسلسل ديبو

وكان الفنان محمد أنور قد طرح فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام يروج فيه لأحدث أعماله في عالم الدراما وهو مسلسل ديبو.

وقال محمد أنور في الفيديو: “شوفوا دياب هيعمل ايه في فندق أليفي.. ده اللي هتعرفوه في مسلسل ديبو قريب جدا”، وتابع “استنوني في مسلسل ديبو على يانجو بلاي”.

 

موعد عرض مسلسل ديبو  

ولقد كشفت منصة يانجو بلاي عن موعد عرض مسلسل ديبو، حيث سينطلق عرضه يوم 13 سبتمبر الجاري وسوف يتم عرضه بشكل حصري على المنصة.

 

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أحمد عبد الوهاب أحمد عبد الحميد الفنان محمد أنور محمد أنور ديبو مسلسل ديبو

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