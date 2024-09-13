مسلسل إنترفيو يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة Watch It

تصدر مسلسل انترفيو للفنانة رنا رئيس والفنان خالد شباط قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة Watch It وذلك بعد طرح أول حلقتين من المسلسل يوم الأربعاء الماضي.

ولقد لاقى العمل ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمجرد توفير الحلقتين الأولى والثانية.

عدد حلقات مسلسل إنترفيو

وترددت أنباء متعددة ومتناقضة حول عدد حلقات مسلسل إنترفيو، حيث انتشر أنه مكون من ١٠ حلقات، ولكن حسمت منصة watch it الجدل عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، وكشفت في تعليقات على أسئلة متابعي المسلسل أن المسلسل مكون من 8 حلقات فقط وليس 10 كما أشيع.

مواعيد عرض مسلسل إنترفيو

مسلسل إنترفيو يعرض حصريًا على منصة واتش إت كل يوم أربعاء في تمام الساعة 12 صباحًا، ووفرت منصة واتش ات أول حلقتين من المسلسل.

أبطال مسلسل إنترفيو

ينتمي مسلسل انترفيو إلى عالم المسلسلات القصيرة، ويعتبر مسلسل “إنترفيو” البطولة المطلقة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في البطولة خالد شباط وإسعاد يونس، محمد عادل، حازم إيهاب، سارة نور، ديانا هشام، نور بدر، محمد فايز وعدد من النجوم الآخرين.