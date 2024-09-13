أمير عزمي مجاهد: الزمالك يحتاج إلى ضم ثنائي دفاعي ويجب تعيين مدير للتعاقدات

وجه أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مسؤولي القلعة البيضاء حاولوا قدر الإمكان تدعيم الفريق في الميركاتو الصيفي، لكن ما يؤخذ عليهم هو عدم وضع خطة مبكرة لدعم الفريق منذ بداية الصيف الجاري، وكان يجب أن يكون أكثر من مرشح لتدعيم المراكز.

الزمالك يحتاج لوجود مدير تعاقدات

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك يحتاج لوجود مدير تعاقدات، مع احترامي لكل الشخصيات سواء أحمد سليمان أو حسين السيد، والطبيعي أن يتم وضع نظام يتم العمل من خلاله، والبعض قد يتعاقد مع أحسن لاعبين في العالم ولا ينجح بسبب غياب النظام".

وأضاف: "الزمالك كان يحتاج لتدعيم خط الدفاع بضم ثنائي على الأقل، وجوزيه جوميز يقول ما يشاء، هناك أمور واضحة منها الخط الخلفي يُعاني بشدة، والزمالك هو من يخسر وليس المدرب، والفريق يُعاني حاليا من غياب محمود حمدي الونش، ومع احترامي لـ مصطفى الزناري كان يجب إعارته لأنه ليس موفقا مع الزمالك".

وواصل: "الزمالك قام بضم ظهيرين في الجبهة اليسرى وهذا أمر جيد، لكن تدعيم الخط الخلفي كان أولوية قصوى، ولا بد أن يكون هناك لجنة للكرة والتخطيط للقطاع داخل النادي، مع مدير تعاقدات، وجوزيه جوميز هو المسئول الفني، لكن هناك أمور لابد أن يكون فيها تدخل منها تدعيم الزمالك بلاعبين مميزين".

وزاد: "الزمالك كان في حاجة لرأس حربة مميز، وناصر منسي لا يقدم نفس المستوى الذي كان عليه في البنك الأهلي، وكان من الممكن ضم ياو أنور حال رحيل أي لاعب، وأرى أنه من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، وتأقلم على الأجواء والملاعب".

وأتم: "فوز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي سوف يضفي حالة من الاستقرار، ويجعل النادي يعيش أجواء المنافسة لمدة عامين أو ثلاثة عوام ويشعر بمدى قوته على الساحة المحلية والقارية".

