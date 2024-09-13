الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمير عزمي مجاهد: الزمالك يحتاج إلى ضم ثنائي دفاعي ويجب تعيين مدير للتعاقدات

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

وجه أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مسؤولي القلعة البيضاء حاولوا قدر الإمكان تدعيم الفريق في الميركاتو الصيفي، لكن ما يؤخذ عليهم هو عدم وضع خطة مبكرة لدعم الفريق منذ بداية الصيف الجاري، وكان يجب أن يكون أكثر من مرشح لتدعيم المراكز.

 

الزمالك يحتاج لوجود مدير تعاقدات

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك يحتاج لوجود مدير تعاقدات، مع احترامي لكل الشخصيات سواء أحمد سليمان أو حسين السيد، والطبيعي أن يتم وضع نظام يتم العمل من خلاله، والبعض قد يتعاقد مع أحسن لاعبين في العالم ولا ينجح بسبب غياب النظام".

 

وأضاف: "الزمالك كان يحتاج لتدعيم خط الدفاع بضم ثنائي على الأقل، وجوزيه جوميز يقول ما يشاء، هناك أمور واضحة منها الخط الخلفي يُعاني بشدة، والزمالك هو من يخسر وليس المدرب، والفريق يُعاني حاليا من غياب محمود حمدي الونش، ومع احترامي لـ مصطفى الزناري كان يجب إعارته لأنه ليس موفقا مع الزمالك".

وواصل: "الزمالك قام بضم ظهيرين في الجبهة اليسرى وهذا أمر جيد، لكن تدعيم الخط الخلفي كان أولوية قصوى، ولا بد أن يكون هناك لجنة للكرة والتخطيط للقطاع داخل النادي، مع مدير تعاقدات، وجوزيه جوميز هو المسئول الفني، لكن هناك أمور لابد أن يكون فيها تدخل منها تدعيم الزمالك بلاعبين مميزين".

وزاد: "الزمالك كان في حاجة لرأس حربة مميز، وناصر منسي لا يقدم نفس المستوى الذي كان عليه في البنك الأهلي، وكان من الممكن ضم ياو أنور حال رحيل أي لاعب، وأرى أنه من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، وتأقلم على الأجواء والملاعب".

وأتم: "فوز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي سوف يضفي حالة من الاستقرار، ويجعل النادي يعيش أجواء المنافسة لمدة عامين أو ثلاثة عوام ويشعر بمدى قوته على الساحة المحلية والقارية".
 

الزمالك يطلب الوقوف دقيقة حداد على روح إيهاب جلال في مباراة الشرطة الكيني

الزمالك يعلن قيد 4 صفقات جديدة في القائمة الإفريقية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

امير عزمي مجاهد نادي الزمالك منتخب مصر الزمالك جوميز كأس السوبر الأفريقي

مواد متعلقة

الزمالك يطلب الوقوف دقيقة حداد على روح إيهاب جلال في مباراة الشرطة الكيني

الزمالك يعلن قيد 4 صفقات جديدة في القائمة الإفريقية

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

مصدر مسئول يكشف حقيقة إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

تجدد أزمة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها في الشرقية، ومحامي نداء: الزوج خدعنا وهرب

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

تواصل أعمال رفع أنقاض عقار شبرا المنكوب واستمرار إخلاء العقارات المجاورة (صور)

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

حالات الجمع بين معاشين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية