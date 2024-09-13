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ثقافة وفنون

محمود فارس يكشف لفيتو شخصيته في فيلم المدرسة

الفنان محمود فارس،
الفنان محمود فارس، فيتو

يواصل الفنان محمود فارس تصوير أحداث دوره في فيلم المدرسة داخل الديكور الأساسي للعمل بمنطقة كرداسة ومن المفترض أن يستمر التصوير لما يقرب من أسبوعين.

وقال محمود فارس في تصريحات خاصة لفيتو إنه يلعب شخصية حارس المدرسة الذي يعيش في عالم لوحده، ولديه بعض المشاكل الأسرية التي تجعله لا يترك المدرسة نهائيًّا.

وأضاف أنه خلال عمله في المدرسة بري ويشهد على كل شيء مما يجعله عامل أساسي في كل التحركات التي تحدث في المدرسة.


جدير بالذكر بأن فيلم"المدرسة" هو بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلي، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، عبد المنعم المرصفي، صبري عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودي ساري، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير محمد فتحى وموسيقى تصويرية أنسي الهجرسي وإخراج محمد جمال الحديني.

 

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