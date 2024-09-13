شبانة: الأهلي يعقد مؤتمرًا الإثنين للتعاقد مع أحد شركات الذكاء الاصطناعي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي سيعقد مؤتمرا يوم الاثنين المقبل للكشف عن تفاصيل التعاقد مع إحدى شركات الذكاء الاصطناعي والتي تعمل في المجال الطبي، لمساعدة اللاعبين للوقاية من الإصابات.

الذكاء الاصطناعي

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الذكاء الاصطناعي هو (الغول القادم) في علم التكنولوجيا.. والتعاقد مع الشركة ليس هدفه (المنظرة) ولكن في إطار التطور الكبير الذي يقوم به مسئولي النادي الأهلي لتطوير كافة الأمور التي تخص فريق كرة القدم وباقي الألعاب".

وأضاف: "الأهلي دائما يبحث دائما عن الجديد والتطور وأن يظل سابق الأندية المحلية والإفريقية، وهذه الشركة لا تعمل في الشرق الأوسط أو إفريقيا، بل موجودة في أوروبا فقط، والهدف هو رفع الجانب البدني وتطوير الجانب الذهني، ومساعدة اللاعبين للابتعاد عن الإصابات قدر الإمكان".

وواصل: "هل الأندية المصرية تريد التطور مثلما يفعل الأهلي، الإجابة لا بالطبع، لأننا حتى الآن نعيش في أزمات حقيقية منها تنظيم بطولة الدوري المصري، والتي نحلم بأن تنتهي في شهر يونيو".

وزاد: "أصبحنا نعيش في خناقات غريبة منها خناقة الصفقات، بالإضافة لأزمة المباريات، وما زلنا نعيش في بوتقة صغيرة".

وتابع: "التعاقد الذي يتم بين الأهلي وأحد شركات الذكاء الاصطناعي، سيجعل الأهلي يذهب إلى مكانة أخرى تمامًا، والنادي أصبح لديه رغبة دائمًا في التطوير، حتى المران الجماعي تم الاستعانة بنظارات خاصة للحراس، والاستعانة بمدربين متخصصين في الجوانب الفنية منها الركلات الثابتة وغيرها".