الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فيكتوريا وديفيد بيكهام يحتفلان بمرور 25 سنة على زواجهما (صور)

ديفيد بيكهام وزوجته
ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، فيتو

ديفيد بيكهام، احتفل كل من لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، والمغنية ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام، بالذكرى الـ ٢٥، لزواجهما.

وأعاد الزوجان ارتداء ملابسهما الأرجوانية الشهيرة، في جلسة تصوير جديدة احتفالا بعيد زواجهما، ونشر ديفيد بيكهام، الصور عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، معلقا عليها قائلا: "لا أصدق أنه قد مر 25 عامًا، وما زالت تلك الملابس على مقاسنا".

May be an image of 2 people and suit

الملك تشارلز الثالث يعين ديفيد بيكهام سفيرا لمؤسسته الخيرية

في سياق متصل، أصدر العاهل البريطاني  الملك تشارلز الثالث، مؤخرا قرار بتعيين قائد منتخب انجلترا السابق. لكرة القدم " ديفيد بيكهام " سفيرًا لمؤسسته الخيرية "كينجز فاونديشن".

May be an image of 2 people and suit

وبحسب التقارير البريطانية ان قرار تعيين ديفيد بيكهام في هذا المنصب من اجل  تلميع صورة المؤسسة الخيرية بعد شائعات عن تلقيها أموالًا مقابل منح الأوسمة.

May be an image of 2 people and suit

وذكر مصدر مطلع لصحيفة "ميرور" البريطانية أن  بيكهام استمع من الملك إلى بعض النصائح عن تربية النحل، الهواية المشتركة بينهما.

موقف محرج لـ تايلور سويفت أثناء غنائها على المسرح (فيديو)

تشارلي كوكس: مارفل دعمت إعادة صياغة مسلسل Daredevil: Born Again

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

ديفيد بيكهام ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام ديفيد بيكهام وعيد الحب لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام ديفيد بيكهام وزوجته ديفيد بيكهام ٢٥ سنه زواج

مواد متعلقة

لوبيتا نيونجو: أغنية تايلور سويفت أنقذتني من الاكتئاب

الملك تشارلز الثالث يعين ديفيد بيكهام سفيرا لمؤسسته الخيرية

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي DXY، هبوط جديد بحركة التداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية