فيكتوريا وديفيد بيكهام يحتفلان بمرور 25 سنة على زواجهما (صور)

ديفيد بيكهام، احتفل كل من لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، والمغنية ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام، بالذكرى الـ ٢٥، لزواجهما.

وأعاد الزوجان ارتداء ملابسهما الأرجوانية الشهيرة، في جلسة تصوير جديدة احتفالا بعيد زواجهما، ونشر ديفيد بيكهام، الصور عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، معلقا عليها قائلا: "لا أصدق أنه قد مر 25 عامًا، وما زالت تلك الملابس على مقاسنا".

الملك تشارلز الثالث يعين ديفيد بيكهام سفيرا لمؤسسته الخيرية

في سياق متصل، أصدر العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، مؤخرا قرار بتعيين قائد منتخب انجلترا السابق. لكرة القدم " ديفيد بيكهام " سفيرًا لمؤسسته الخيرية "كينجز فاونديشن".

وبحسب التقارير البريطانية ان قرار تعيين ديفيد بيكهام في هذا المنصب من اجل تلميع صورة المؤسسة الخيرية بعد شائعات عن تلقيها أموالًا مقابل منح الأوسمة.

وذكر مصدر مطلع لصحيفة "ميرور" البريطانية أن بيكهام استمع من الملك إلى بعض النصائح عن تربية النحل، الهواية المشتركة بينهما.