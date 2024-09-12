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رياضة

قرعة مجموعات كأس ليبرتادوريس للسيدات 2024

اتحاد أمريكا الجنوبية
اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، فيتو

أجرى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، اليوم الخميس، مراسم قرعة دور المجموعات للنسخة رقم 16 من دوري أبطال القارة للسيدات، المعروفة باسم (كأس ليبرتادوريس 2024).


وستجرى جميع منافساتها في باراجواي، من 3 إلى 19 من شهر أكتوبر المقبل، والتي ستحدد بطل القارة للأندية النسائية.

 

قرعة مجموعات كأس ليبرتادوريس للسيدات 2024

وأسفرت القرعة عن وقوع حامل اللقب، كورينثيانز البرازيلي، في المجموعة الأولى مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، ليبرتاد الباراجوياني، وبطل دوري فنزويلا يحدد لاحقًا.


وفي المجموعة الثانية، سانتوس البرازيلي، أولمبيا الباراجوياني، ألويز ريدي البوليفي، كولو كولو التشيلي.

وكشفت المجموعة الثالثة عن وجود فيروفياريا البرازيلي، بينارول الأوروجوياني، إنديبندينتي سانتا في الكولومبي، بطل دوري الإكوادور يحدد لاحقًا.

وفي المجموعة الرابعة، ديبورتيفو كالي الكولومبي، جوياراني الباراجوياني، أليانزا ليما البيروفي، سانتياجو مورنينج التشيلي.

ويذكر أن كورينثيانز البرازيلي فاز بلقب النسخة الماضية 2023، بعد انتصاره بالمباراة النهائية على مواطنه بالميراس (1-0)، في مدينة كالي الكولومبية.

 

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