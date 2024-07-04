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رياضة

في بيان رسمي، اتحاد أمريكا الجنوبية يعترف بظلم فينيسيوس

فينيسيوس جونيور،فيتو
فينيسيوس جونيور،فيتو

اعترف اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، بالخطأ الذي ارتكبه حكم الفيديو المساعد الفار، بعدم احتساب ركلة جزاء، لنجم منتخب البرازيل فينيسيوس جونيور أمام كولومبيا ببطولة كوبا أميركا 2024، المقامة حاليًا بالولايات المتحدة.

ظلم فينيسيوس مع البرازيل 

وطالب لاعبو البرازيل بالحصول على ركلة جزاء لمصلحة فينيسيوس في الدقيقة 42 من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع كولومبيا في الجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة، عقب سقوط نجم ريال مدريد الإسباني داخل منطقة جزاء المنافس، في كرة مشتركة مع دانييل مونوز، لكن الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا، الذي أدار اللقاء، أشار لاستمرار اللعب، ليؤيده في قراره أيضًا حكم تقنية الفيديو المساعد.

وذكر كونميبول في بيان: تقوم تقنية (الفار) بتحليل الزوايا والسرعات والاعتبارات المختلفة، لكنه عجز عن الكشف عن أن مدافع كولومبيا لم يلمس الكرة في الكرة المشتركة مع فينيسيوس.

وأضاف الاتحاد القاري: حكم (الفار) أخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء، بعدما قام مدافع كولومبيا بلمس فينيسوس بشكل متهور داخل المنطقة.

وتوقفت المباراة لمدة تصل إلى دقيقتين، فيما استمع فالينزويلا لزملائه في غرفة (الفار)، لمعرفة ما إذا كان يجب عليه الذهاب لمراجعة اللعبة من عدمه، من خلال تلك التقنية، لكنهم أخبروه أن مونوز لمس الكرة.

وتسببت نتيجة التعادل مع كولومبيا في تواجد البرازيل بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط من 3 لقاءات، ليضرب موعدًا ساخنًا في دور الثمانية مع أوروجواي، الذي تصدر ترتيب المجموعة الثالثة، عقب تحقيقه العلامة الكاملة (9 نقاط) بفوزه في جميع مبارياته الثلاث.

يشار إلى أن فينيسيوس سيغيب عن منتخب البرازيل أمام أوروجواي بسبب الإيقاف، عقب حصوله على الإنذار الثاني أمام كولومبيا، وهو ما يشكل ضربة موجعة لحظوظ منتخب البرازيل، الساعي للتتويج بلقبه العاشر في كوبا أميركا.

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