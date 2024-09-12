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خالد الجندي يوضح الفرق بين صلاة الله على النبي وصلاة الملائكة والمؤمنين (فيديو)

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر على الهواء لشقيقه الدكتور حسيني الجندي، مؤكدًا أنه لفت نظره إلى ملاحظة هامة، وهي أن القرآن الكريم يحتوي على أكثر من ألف أمر، وكل هذه الأوامر القرآنية لم تُسبق بمقدمة، باستثناء الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

 الفرق بين صلاة الله على النبى وصلاة الملائكة والمؤمنين

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن جميع الأوامر تبدأ مباشرة، مثل قوله تعالى: "يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ" و"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ"، ولكن فيما يخص الصلاة على النبي، جاءت الآية بمقدمة: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

وأشار الجندي إلى أن الصلاة من الله تعني الرحمة، ومن الملائكة تعني الاستغفار، ومن المؤمنين تعني الدعاء، ما يوضح الفروقات في معنى الصلاة وفقًا لمن يقوم بها.

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الشيخ خالد الجندي القرآن الكريم بالصلاة على النبي صلاة الملائكة

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