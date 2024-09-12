تدريب العاملين بمياه الفيوم على مواصفات وخصائص الصرف الصحي والصناعي

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، دورة تدريبية، بعنوان "مواصفات وخصائص مياه الصرف الصحي والصناعي "، ضمن خطة التدريب الخاصة بالمسار الوظيفي لترقية العاملين إلى الدرجات الوظيفية العليا، بمشاركة الإدارة العامة للتدريب بالشركة، بهدف رفع كفاءة العاملين، وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم الفنية في مجال معالجة مياه الصرف الصحي.

الهدف من الدورة التدريبية للعاملين بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى

وقال الدكتور محمود الغندقلي مدير عام التدريب، بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الدورة التدريبية تهدف إلى تعريف العاملين بالمصادر المختلفة لمياه الصرف الصحي والخصائص الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية لها، والتشريعات والقوانين الخاصة بتحديد مواصفات مياه الصرف الصحي المعالج قبل صرفها على المجاري المائية، بهدف الوصول إلى التشغيل الأمثل للمراحل المختلفة في المحطات من أجل الحصول على السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة بالجودة العالية، التي تجعله مطابق للقوانين والتشريعات والحفاظ على الصحة العامة، وتوفير مقتضيات الراحة والأمان للمواطنين، وسلامة ونظافة البيئة.

مدة الدورة التدريبية ومكان إقامتها

وأقيم تدريب العاملين بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الدورة ثلاثة أيام متواصلة، بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه العزب الجديدة وحاضر الدورة الدكتورة رحاب فتحي محمد مدير إدارة جوده الصرف الصحي بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.

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