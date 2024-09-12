الترجي يكشف سبب استبعاده من بطولة أفريقيا لكرة اليد
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، استبعاد نادي الترجي الرياضي التونسي من المشاركة في بطولة الأندية خلال نسختها رقم 45.
وأجريت، اليوم الخميس، قرعة البطولة رجال وسيدات، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 9 وحتى 19 أكتوبر المقبل.
الترجي يكشف سبب استبعاده من بطولة أفريقيا لكرة اليد
وقال قيس عطية رئيس فرع كرة اليد بنادي الترجي، إن استبعاد الترجي من البطولة جاء بسبب إرسال تأكيد مشاركته في موعد متأخر.
وأضاف قيس عطية، في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" التونسية، أن إدارة الترجي خاطبت بالفعل العديد من الأطراف بالاتحاد الإفريقي لحل هذه الأزمة إلا أنه لم يتم الوصول إلى حل حتى الآن.
وأوضح أنه تم إدراك فريق الترجي في قائمة الانتظار، حيث ينتظر انسحاب أحد الفرق من البطولة ليشارك بدلًا منه.
ووجه قيس عطية اعتذاره لجماهير الترجي، مؤكدا أن احتمالية مشارك الفريق تظل قائمة خلال اليومين المقبلين.
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