الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الترجي يكشف سبب استبعاده من بطولة أفريقيا لكرة اليد

الترجي لكرة اليد،
الترجي لكرة اليد، فيتو

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، استبعاد نادي الترجي الرياضي التونسي من المشاركة في بطولة الأندية خلال نسختها رقم 45.

وأجريت، اليوم الخميس، قرعة البطولة رجال وسيدات، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 9 وحتى 19 أكتوبر المقبل.

الترجي يكشف سبب استبعاده من بطولة أفريقيا لكرة اليد

وقال قيس عطية رئيس فرع كرة اليد بنادي الترجي، إن استبعاد الترجي من البطولة جاء بسبب إرسال تأكيد مشاركته في موعد متأخر.

وأضاف قيس عطية، في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" التونسية، أن إدارة الترجي خاطبت بالفعل العديد من الأطراف بالاتحاد الإفريقي لحل هذه الأزمة إلا أنه لم يتم الوصول إلى حل حتى الآن.

وأوضح أنه تم إدراك فريق الترجي في قائمة الانتظار، حيث ينتظر انسحاب أحد الفرق من البطولة ليشارك بدلًا منه.

ووجه قيس عطية اعتذاره لجماهير الترجي، مؤكدا أن احتمالية مشارك الفريق تظل قائمة خلال اليومين المقبلين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاتحاد الإفريقي لكرة اليد الترجى نادي الترجي الترجي الرياضي التونسي

مواد متعلقة

الترجي التونسي يتعاقد رسميا مع يوسف العبدلي لمدة موسمين

الترجي التونسي يوافق على طلب المصري البورسعيدي بشأن زدام

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

تجدد أزمة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها في الشرقية، ومحامي نداء: الزوج خدعنا وهرب

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أبطال إفريقيا والديربي السعودي

مصدر مسئول يكشف حقيقة إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

حالات الجمع بين معاشين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية