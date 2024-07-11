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رياضة

الترجي التونسي يتعاقد رسميا مع يوسف العبدلي لمدة موسمين

يوسف العبدلي، فيتو
يوسف العبدلي، فيتو

أعلن نادي الترجي حامل لقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، ضم المهاجم السابق لفريق النجم الساحلي والاتحاد المنستيري، يوسف العبدلي في صفقة انتقال حر.

وقال الترجي عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه أتم كل إجراءات تأهيل اللاعب والتعاقد معه لمدة موسمين.

مسيرة يوسف العبدلي وقيمته السوقية

يذكر أن يوسف العبدلي بدأ مسيرته الكروية في نادي الترجي الرياضي التونسي، قبل أن ينتقل إلى اللعب في الفئات العمرية الشابة لنادي نيس الفرنسي عام 2016.

وعاد العبدلي للترجي في يناير 2020، وتوّج مع الفريق بلقب الدوري التونسي الممتاز.

ثم انضم إلى الاتحاد المنستيري صيف 2020، ولعب معه 32 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 8 أهداف، وتُوج مع الفريق بلقب كأس السوبر التونسية.

وبعد تألقه مع الاتحاد المنستيري، رحل العبدلي إلى النادي الأهلي في 2022، مقابل 600 ألف دولار أمريكي.

وعاد العبدلي في يناير 2023 إلى النجم الساحلي، قبل أن يتم فسخ عقده مع الفريق.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، وصلت القيمة السوقية ليوسف العبدلي حاليًّا إلى 450 ألف يورو.

 

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