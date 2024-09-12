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ثقافة وفنون

هذا الفنان يشارك أمينة خليل مسلسل لام شمسية برمضان 2025

أمينة خليل، فيتو
أمينة خليل، فيتو

يشارك الفنان محمد شاهين خلال السباق الرمضاني القادم في بطولة مسلسل لام شمسية مع الفنانة أمينة خليل.

مسلسل لام شمسية 

ويستعد فريق العمل حاليا للتحضيرات النهائية للعمل، ومن المقرر أن ينطلق التصوير نهاية أكتوبر القادم.

وتعرض العمل لسلسلة من التأجيلات منذ عام 2023، وكان من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، ولكن اعتذرت في الفترة الأخيرة؛ مما أدى إلي تأجيل العمل لتقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل.

أمينة خليل 

وشاركت أمينة خليل في مسلسل "الحشاشين"، وقد خاضت به الماراثون الرمضاني 2024، مع كل كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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