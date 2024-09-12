احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين الأربعاء

تنظم اللجنتان الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والصحية احتفالية تكريم أبناء الزملاء الصحفيين المتفوقين عن عامي (2023-2024)، الذين حصلوا على حد أدنى من الدرجات 90 % من الشهادات (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية)، أو تقدير عام جيد جدًا في الكليات والمعاهد، وذلك يوم الأربعاء القادم (18 سبتمبر 2024م) في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر النقابة.

احتفالية الصحفيين بالمولد النبوي

ويذكر أن النقابة تقيم احتفاليه بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت عنوان "الليلة المحمدية". ويقام الحفل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 سبتمبر على مسرح النقابة في تمام الساعة السابعة مساءً، ويحييها الفنان وائل الفشني.

الدور الثقافي لنقابة الصحفيين

تأتي احتفالية نقابة الصحفيين في إطار استعادة دور النقابة الثقافي والفني، وإحياءً لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد - عليه الصلاة والسلام -،باعتباره أحد مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.