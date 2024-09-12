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حوادث

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار شبرا مصر المنهار

تشكيل لجنة هندسية
تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار شبرا مصر المنهار

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار تعرض لانهيار في منطقة شبرا مصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار في منطقة شبرا مصر، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

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نيابة شمال القاهرة الكلية منطقة شبرا مصر غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة

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