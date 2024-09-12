انهيار عقار في شبرا مصر والحماية المدنية تتوجه لمكان الحادث
شهدت منطقة شبرا مصر، منذ قليل انهيار عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار في منطقة شبرا مصر، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
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