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رياضة

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

يُعقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني في الرابعة عصر غدًا الجمعة في ملعب نيايو الوطني الذي يحتضن المباراة المقرر لها عصر يوم السبت المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي الشرطة الكيني، وطاقم التحكيم الزامبي بقيادة هيلاري هامبابا للاتفاق على زي الفريقين في المباراة وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الختامي في الثانية عصر غدًا الجمعة استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتلقى مسئولو الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" يُفيد بإقامة مران الفريق في الثانية عصر الغد، على ملعب نيايو الوطني والذي سيستضيف مواجهة الشرطة الكيني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جوزيه جوميز

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة. 

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى كينيا صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني، وحرص مسئولو السفارة المصرية على استقبال البعثة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

 

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