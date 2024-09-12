أسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2024 في الأسواق المحلية، آخر تحديث

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3914 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3425 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2935 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27400 جنيه.

أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى مستويات 3.5%، وذلك في ثاني تحرك لخفض الفائدة خلال 2024.

خفض أسعار الفائدة خطوة متوقعة

لم يكن قرار البنك المركزي الأوروبي مفاجئا، إذ تأتي هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع بعد فترة من النمو الاقتصادي البطيء في منطقة اليورو وتباطؤ التضخم أيضًا، والذي تراجع نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2% في أغسطس.

المستثمرون في انتظار تقديم المركزي الأوروبي المزيد من المعلومات

ولم يكن السؤال الكبير بالنسبة للعديد من المستثمرين؛ هو ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض معدلات الفائدة في سبتمبر، بل ما إذا كان البنك المركزي سيقدم أي معلومات حول ما سيتبع ذلك.