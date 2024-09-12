ملعب سانتياجو برنابيو يحصل على جائزة مميزة

حصل ملعب سانتياجو برنابيو، معقل نادي ريال مدريد، على جائزة أفضل ملعب في العالم لعام 2024 في قمة كرة القدم العالمية، التي تعد أهم منصة في صناعة كرة القدم العالمية.

وتم منح البرنابيو، الجائزة، تقديرا للمميزات المبتكرة للملعب ورؤيته الطموحة لإعادة تعريف مشهد الملاعب الرياضية، وكذلك النسيج الثقافي والاقتصادي لمدريد.

وتم الاعتراف بالابتكار الفريد في الملعب في جوانب مختلفة، مثل الملعب القابل للسحب من الجيل التالي، وشاشة فيديو بدقة 360 درجة تغطي جميع أنحاء داخل الملعب، والكساء الرقمي الخارجي الذي يحول البرنابيو إلى معلم حضري ديناميكي.

وتسلط المنصة، الضوء، على قابلية الملعب للتكيف مع "عجائبه التكنولوجية" ليصبح مركزا ثقافيا وسياحيا في العاصمة الإسبانية، في عام استضاف فيه حفلات موسيقية ضخمة لتيلور سويفت وكارول جي ولويس ميجيل وغيرهم من الفنانين العالميين الكبار.

وقال جان أليس المؤسس المشارك لقمة كرة القدم العالمية "سانتياجو برنابيو ليس مجرد ملعب؛ إنه نموذج لمستقبل الملاعب الرياضية والترفيهية".

وأضاف "مزيجه من التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والوظائف المتعددة، يضع معيارا جديدا لما يمكن أن يكون عليه الملعب الحديث. إنه نقطة تحول حقيقية في الصناعة وأصل حيوي للاقتصاد في مدريد".