الخميس 12 سبتمبر 2024
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محافظات

لجنة تقييم المشروعات الخضراء تختتم أعمالها في الأقصر (صور)

لجنة تقييم المشروعات
لجنة تقييم المشروعات

اختتمت، اليوم الخميس، لجنة تقييم المشروعات المقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى المرحلة الثالثة، أعمالها بمحافظة الأقصر.

مشروعات المبادرة الوطنية 

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قد استقبل وفد اللجنة بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر أهمية المبادرة وتقديم كافة أوجه الدعم، كما تناقش مع اللجنة فى أهم المشروعات التي قدمها أبناء محافظة الأقصر هذا العام فى كافة الفئات، مؤكدا أهمية المشروعات التى تفيد محافظة الأقصر وطبيعتها السياحية والزراعية والبيئية.

وكانت اللجنة التى استمرت على مدار أسبوع، قد خرجت بعدة توصيات فى ختام أعمالها وكان أهمها اقتراح عقد مؤتمر سنوى بعنوان " اطرح مشروعك"  يكون ثلاثى المراحل. 

وتضم المرحلة الأولى  من المؤتمر ورش عمل وتدريبات مكثفة على كتابة المشروعات وصياغة الأفكار وكيفية إعداد دراسات الجدوى وخلق قوالب مشاريع جذابة.
والمرحلة الثانية او مرحلة التكامل وتضم حلقات وورش عمل  للتواصل بين أصحاب المشاريع المختلفة والتي يمكن أن تتكامل للخروج بمشروعات قوية ولتقسيم العمل. 

والمرحلة الثالثة وفيها يتم دعوة جهات راعية وداعمة، ومنظمات حكومية وأهلية وجهات تمويل ورجال أعمال وشخصيات عامة ليقوموا بالتمويل والمشاركة فى المشروعات والتوعية بها والدعاية لها.

 

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