الجمعة 13 سبتمبر 2024
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سياسة

كيف تدار الصيدلية بعد وفاة مالكها وفقا للقانون؟

إحدى الصيدليات، فيتو
إحدى الصيدليات، فيتو

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ضوابط إدارة الصيدلية حال وفاة مالكها وفقا للقانون، حرصا على مصالح الكيان وصحة المواطنين في الوقت نفسه.

موقف الورثة من إدارة الصيدلية حال وفاة صاحبها 

ونصت المادة 31 على أنه “إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية”.

 

وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه الفترة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرون أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.

 

ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها.

 

وتجدد التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية.

 

حالات تلغى فيها تراخيص الصيدليات 

وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:

1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.

2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.

 

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