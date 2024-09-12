رسميا، الزمالك يعلن التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك

أعلن نادي الزمالك رسميا، التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك القادم من نادي أحد السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية ووقع على عقود الانتقال رسميًا لصفوف القلعة البيضاء.

وقام مسئولو الزمالك بقيد اللاعب في القائمتين المحلية والأفريقية للفريق بعد حسم الصفقة.

ووصل البولندي ميشالاك، جناح نادي أحد السعودي، إلى القاهرة قادما من السعودية صباح الخميس.

أحمد سليمان يعلن وصول البطاقة الدولية لـ البولندي كونراد

وكتب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك الآتي: "الحمد لله وصول البطاقة الدولية للاعب كونراد ميشالاك".

كل ما تريد معرفته عن البولندي كونراد ميشالاك

وجاءت أبرز المعلومات عن البولندي كونراد ميشالاك كالتالي:

يبلغ البولندي كونراد ميشالاك من العمر 27 عاما وتأتي قيمته السوقية مليون يورو.

ويلعب في مركز الجناح الهجومي (أيمن وأيسر).

خاض البولندي كونراد ميشالاك 275 مباراة في تاريخه بواقع 16027 دقيقة.

وسجل البولندي كونراد ميشالاك 29 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة فيا تلقى 14 بطاقة صفراء.

مثل منتخب بولندا للشباب وتحت 21 عاما ولم يخض أي مباراة مع المنتخب الأول رغم انضمامه في معسكرين.

أبرز الأندية التي لعب لها: "كونيا سبور وأنقرة غوجو التركي وأحد السعودي.