الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، الزمالك يعلن التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك

البولندي ميشالاك
البولندي ميشالاك

أعلن نادي الزمالك رسميا، التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك القادم من نادي أحد السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية ووقع على عقود الانتقال رسميًا لصفوف القلعة البيضاء.

وقام مسئولو الزمالك بقيد اللاعب في القائمتين المحلية والأفريقية للفريق بعد حسم الصفقة.

ووصل البولندي ميشالاك، جناح نادي أحد السعودي، إلى القاهرة قادما من السعودية صباح الخميس.

أحمد سليمان يعلن وصول البطاقة الدولية لـ البولندي كونراد

وكتب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك الآتي: "الحمد لله وصول البطاقة الدولية للاعب كونراد ميشالاك".

كل ما تريد معرفته عن البولندي كونراد ميشالاك

وجاءت أبرز المعلومات عن البولندي كونراد ميشالاك كالتالي:

يبلغ البولندي كونراد ميشالاك من العمر 27 عاما وتأتي قيمته السوقية مليون يورو.

ويلعب في مركز الجناح الهجومي (أيمن وأيسر).

خاض البولندي كونراد ميشالاك 275 مباراة في تاريخه بواقع 16027 دقيقة.

وسجل البولندي كونراد ميشالاك 29 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة فيا تلقى 14 بطاقة صفراء.

مثل منتخب بولندا للشباب وتحت 21 عاما ولم يخض أي مباراة مع المنتخب الأول رغم انضمامه في معسكرين.

أبرز الأندية التي لعب لها: "كونيا سبور وأنقرة غوجو التركي وأحد السعودي.

أول لقاء في الموسم، تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني بالكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الزمالك نادي الزمالك البولندي كونراد البولندي كونراد ميشالاك كونراد ميشالاك ميشالاك

مواد متعلقة

أول لقاء في الموسم، تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني بالكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

ماجد هاني يوجه رسالة مؤثرة للجماهير بعد رحيله عن الزمالك

كل ما تريد معرفته عن البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة

جلسة استشفاء بعد نهاية مران الزمالك الأول بكينيا

سيراميكا يرفض تصريحات أحمد دعدور ويطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في الواقعة

ثنائي الزمالك ينهيان اتفاقهما للانضمام إلى زد في الميركاتو الصيفي

الزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للبولندي كونراد ميشالاك

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

تجدد أزمة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها في الشرقية، ومحامي نداء: الزوج خدعنا وهرب

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أبطال إفريقيا والديربي السعودي

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقناة الناقلة

ads

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية