حزنا على رحيل إيهاب جلال، بيراميدز يطلب من كاف ارتداء شارات سوداء أمام الجيش الرواندي

تقدمت بعثة نادي بيراميدز في رواندا برئاسة المهندس ممدوح عيد، بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من أجل السماح بارتداء فريق الكرة شارات سوداء والوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال، خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطلب النادي في خطاب رسمي من الكاف السماح بالوقوف دقيقة حداد وارتداء شارات الحداد السوداء على روح المدير الفني السابق للنادي إيهاب جلال والذي وافته المنية بالأمس، حيث ينتظر النادي رد الكاف على طلبه.

وخيمت حالة من الحزن الشديد على إدارة ولاعبي نادي بيراميدز والجهاز الفني بمجرد وصول إلى عاصمة رواندا كيجالي استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في إطار دوري الأبطال.

وبعد وصول البعثة علموا بخبر وفاة إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق، ومن هول الصدمة والحزن دخل بعضهم في حالة بكاء شديدة في مطار كيجالي.

وغادرت بعثة نادي بيراميدز القاهرة في طريقها إلى رواندا استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز برحلة رواندا

وضمت القائمة 24 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي.