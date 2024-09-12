برشلونة يسعى للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

يسعى نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع صفقة صعبة بضم أحد نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال العام المقبل 2025.

فابيان رويز على رادار برشلونة

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن إدارة برشلونة وضعت فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان ضمن الخيارات المطروحة لتعزيز خط الوسط في صيف العام المقبل 2025.

وأضافت أن جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ الألماني، يتصدر الترشيحات لتعزيز خط وسط البارسا، لكن رويز دخل الحسابات أيضا.

وأكدت أن برشلونة سيكون أمام مهمة صعبة لضم رويز لأنه ركيزة أساسية في صفوف الفريق الباريسي، لذا سيكون خوان لابورتا رئيس برشلونة مطالب بدفع مقابل مادي مغري.

مسيرة فابيان رويز

وانضم فابيان رويز لصفوف سان جيرمان قبل عامين قادما من نابولي الإيطالي في صيف 2022، ووقع عقدا يمتد حتى 2027.

وتألق رويز (صاحب الـ28 عاما) في مشوار تتويج منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 في ألمانيا.

ريال مدريد يهتم بضم فابيان رويز

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد أيضا مع فابيان رويز، في العام المقبل، لتعويض اعتزال النجم الألماني توني كروس والرحيل المرتقب للنجم الكرواتي لوكا مودريتش.