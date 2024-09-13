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سياسة

زي النهارده، هزيمة عرابي في معركة التل الكبير بمؤامرة دولية وبدء احتلال مصر

معركة التل الكبير،
معركة التل الكبير، فيتو

في مثل هذا اليوم من عام 1882 أعلن هزيمة  أحمد عرابي في معركة التل الكبير بالإسماعيلية، وهي آخر مواجهات العرابيين مع بريطانيا وبعدها دخل الإنجليز القاهرة واستقبلهم الخديوي توفيق ووقع عرابي في الأسر، وحكم عليه بالإعدام ثم خفف للنفي لينتهي الأمر بالاحتلال الإنجليزي.

 

أسباب اندلاع معركة التل الكبير

كان الإنجليز يتحينون الفرصة لاحتلال مصر، بعد فشل الحملات الصليبية على مصر والشام وتحويل طريق التجارة لرأس الرجاء الصالح ومجيء ثم فشل الحملة الفرنسية على مصر والشام (1798-1801م) وبعد فشل حملة فريزر 1807 ثم تدمير إمبراطورية محمد علي بمعاهدة لندن 1840 م، وبريطانيا تتحين الفرصة لغزو مصر.

 

وجاءت الفرصة في عصر الخديوي توفيق الذي قامت ضده ثورة شعبية في البلاد بقيادة الأميرلاي أحمد عرابي وهي ما تعرف بالثورة العرابية بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، والتدخل الأجنبي السافر في شؤون مصر، واضطهاد الضباط المصريين في الجيش لصالح الأتراك والشركس.

 

واضطرت بريطانيا لتسريع سيناريو احتلال مصر بسبب الشعبية المتنامية للقائد العسكري أحمد عرابي، وخاصة أن الخديوي توفيق استمر في المبالغة بتصوير الموقف للأوربيين بأنه شديد الخطورة على مصالحهم من عرابي الذي وصفه بالوطني المتطرف الذي يكره كل ما هو أجنبي ويهدف إلى طرد الأجانب من مصر.

 

مزاعم إنجلترا لاحتلال مصر 

زعمت بريطانيا أن حجة تدخلها المفترض سيكون بغرض حماية الأجانب ومصالحهم بمصر، وأرسلت إنجلترا وفرنسا المذكرة المشتركة الأولى والثانية للتحذير من ذلك خاصة بعد حوادث متفرقة منها مذبحة دبرت للأجانب في الإسكندرية ويثار الشك حتى الآن حول الفاعل الحقيقي خاصة بعد التدخل السريع للأسطول الإنجليزي الذي اقتحم الإسكندرية على الفور.

 

من ناحيتها فشلت تحصينات العرابيين في منع استيلاء الإنجليز على المدينة، وهنا تقدم الجيش الإنجليزي نحو كفر الدوار واستبسل الجيش المصري أمامهم، وفشلوا في دخولها من ناحية الشمال، فتحولوا إلى الشرق ناحية التل الكبير. 

 

كواليس معركة التل الكبير

اندلعت معركة التل الكبير بين الجيش المصري بقيادة أحمد عرابي والجيش الإنجليزي الذي فشل في احتلال البلاد من ناحية الإسكندرية فقدم من القناة، وكان عرابي قد فكّر في ردم القناة حتى لا يدخل الإنجليز للبلاد عن طريقها، فرد عليه الفرنسي ديليسبس، رئيس شركة قناة السويس آنذاك بأن القناة على الحياد، ولا تسمح بدخول أساطيل حربية من خلالها، ولكنه خدع القائد المصري وسمح للإنجليز بالمرور.

 

في 13 سبتمبر عام 1882 الساعة 1:30 صباحًا تفاجأت القوات المصرية المتمركزة بمواقعها في التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية بالقوات الإنجليزية، وتزامن ذلك مع إعلان السلطان العثماني فرمان بعصيان عرابي بتحريض من إنجلترا؛ مما جعل الكثير من المحيطين به ينقلبون ضده لتنتهي المعركة بالقبض على عرابي ومحاكمته، وتبدأ فترة حالكة في تاريخ البلاد. 

 

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