مصر تعرب عن خالص تعازيها للنيجر في ضحايا الفيضانات
أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن تضامنها مع جمهورية النيجر، إثر الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تعرضت لها مؤخرًا، والتي أسفرت عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين وخسائر مادية كبيرة.
كما تقدمت مصر بصادق التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب النيجر ولذوي الضحايا، إثر هذا المصاب الأليم، متمنية سرعة العثور على المفقودين والشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدةً وقوفها إلى جانب جمهورية النيجر في هذا الظرف الدقيق.
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