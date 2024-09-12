محافظ دمياط يبحث مع ممثلي التحالف الوطني أوجه التعاون المشترك

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الخميس، اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك السابق والمحاضر الحالى بأكاديمية الشرطة ومنسق التحالف الوطنى بالدقهلية، والدكتور محمود العوضى أمين عام التحالف الوطنى بدمياط، والكابتن ضياء السيد مدير فنى منتخب مصر.

وقد جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة.

محافظ دمياط: تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة

وخلال اللقاء، أشار "محافظ دمياط" إلى اهتمام المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة دمياط، حيث لفت إلى أنه تم عقد لقاء أمس مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تناول مناقشة أوجه التعاون لتطوير البنية التحتية للمنشآت والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، وكذلك تطوير استاد دمياط الرياضى ووضعه فى مقدمة الأولويات.

المحافظ: وضع مقترح لإمكانية إنشاء مدرسة رياضية بدمياط

وعلى هذا الصعيد، ناقش "المحافظ" آليات تحقيق التعاون وتبادل الرؤى حول دعم القطاع الرياضي بدمياط، ورعاية النشء والشباب رياضيًا والألعاب والأنشطة الرياضية الفردية والجماعية، وكذلك وضع مقترح لامكانية إنشاء مدرسة رياضية وتحقيق التواصل لإعداد الدراسات المتعلقة بهذا المقترح والتنفيذ.

محافظ دمياط مع وفد التحالف الوطنى

وبحث "الدكتور أيمن الشهابى" مخطط التعاون مع التحالف الوطنى معربًا عن تطلعه الى تحقيق التواصل وتعزيز أواصره لدعم القطاعات وتحقيق التنمية وأشاد بجهود التحالف الوطنى، بمجالات العمل الأهلى التنموى.

كما بحث آلية مشاركة التحالف بالمبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، وذلك لتحقيق أهدافها نحو التنمية البشرية، وأعلن خلال اللقاء عن إطلاق المحافظة لمهرجان " دمياط ٢٠٢٤" والذى سيتضمن فعاليات وأنشطة بكافة المجالات بجميع أنحاء المحافظة فى الفترة من ١ إلى ٩ نوفمبر القادم، للترويج للمحافظة على كافة المستويات، حيث دعا إلى المشاركة بهذا المهرجان بانشطة مختلفة.