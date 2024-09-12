وزير الزراعة يبحث مع إحدى كبريات الشركات العالمية لتصنيع الألبان سبل تعزيز استثماراتها بمصر

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مارك ويلى الرئيس التنفيذى للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي لبحث سبل زيادة استثمارات الشركة في مصر ودعم صغار المربين وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة والشركة

وخلال الاجتماع اطلع ويلي وزير الزراعة على حجم إنتاج الشركة واستثمارتها في مصر والذي يتجاوز ال 500 مليون دولار لتصنيع منتجات الألبان والعصائر تحت اشراف كوادر مصرية تقدر بحوالي 5200 موظف عمالة مباشرة وأكثر من 20 ألف عمالة غير مباشرة.



وأكد "فاروق" أن الدولة المصرية تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتشجع القطاع الخاص في مجال الزراعة سواء المحلي او الأجنبي وتقدر دوره باعتباره شريك اساسي في التنمية، واشاد بدور الشركة في إنتاج وتصنيع منتجات الألبان حيث تسهم في تحقيق الأمن الغذائي من هذه السلعة الاستيراتيجية التي تعتبر أحد عناصر البروتين التى يحتاجها الانسان.



"فاروق" أشاد أيضا بالتعاون مع الشركة لدعم صغار المزارعين والمربين حيث تقوم الشركة بشراء انتاجهم من الالبان وتصنيعها وكذلك تدريب أصحاب مراكز تجميع الألبان ورفع كفاءتهم. وطرح وزير الزراعة بعض الأفكار للتعاون المستقبلى بين الوزارة والشركة ومنها تحسين السلالات لدى صغار المزارعين ومنظومة تبريد الألبان لديهم لضمان جودتها.

زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص عمل

من ناحيته قال اللواء حاتم حسين رئيس القطاع الحكومى بالشركة ان وزير الزراعة اكد على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل، مضيفا أن وزير الزراعة سوف يفتتح قريبا احد خطوط انتاج صناعة الاجبان بحجم استثمارات تبلغ مليار جنيه.

وأكد المهندس محمد سيف نائب الرئيس التنفيذى للإنتاج الزراعى والالبان، ان التعاون المشترك فى مجال الدعم الفنى لمراكز التجميع والمزارع وفق خطة وزارة الزراعة الطموحة يصب فى صالح الإقتصاد القومى مشيرا إلى أن "بيتى" هى شركة مساهمة مصرية مملوكة لشركة المراعي السعودية وتسهم بدور فعال في تحقيق الأمن الغذائى بجمهورية مصر العربية

بينما أشار الدكتور عمرو سالم الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ان الشركة تضم أفضل العناصر المدربة من مختصين فى مجال صناعة الألبان، مؤكدا ان الشركة على أتم إستعداد لتقديم خبراتها الفنية لوزارة الزراعة لصالح بلدنا.

والجدير بالذكر ان الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي تقوم بشراء الألبان من المزارع المصرية حوالي 650 طن يوميا وتغطى نسبة كبيرة من السوق المحلى بالإضافة الى تصدير منتجاتها لأكثر من 45 دولة افريقية واوروبية واسيوية اضافة الى امريكا وكندا لجلب العملة الصعبة للدولة المصرية.