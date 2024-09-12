مهرجان سماع للإنشاد يقيم احتفالية مجانية بالمولد النبوي الشريف في هذا الموعد

يدشن الفنان انتصار عبد الفتاح بمشاركة ثلاثون فرقة من مصر ومختلف دول العالم إحتفالية ضخمة بالتزامن مع حلول المولد النبوي الشريف ضمن فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ17 من مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية.

وتُقام احتفالية المولد النبوي بمهرجان سماع مجانا يوم 20 سبتمبر بمسرح سور القاهرة الشمالي فى تمام الثامنة والنصف مساءً.

مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى

ويقام مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية بالتعاون مع وزارة الثقافة برئاسة د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، متمثلة فى قطاعات الوزارة المختلفة منها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، ووزارة الآثار والسياحة متمثلة في هيئة التنشيط السياحي، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بحضور حشد كبير من القيادات، ومن المقرر إنطلاق بدء فعاليات المهرجان فى دورته السابعة عشر فى الفترة من 20 حتى 26 سبتمبر الجارى على مسرح السور الشمالي.