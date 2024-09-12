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رياضة

ريال مدريد يتفق مع حارسه أندري لونين على تجديد عقده

الحارس الأوكراني
الحارس الأوكراني أندري لونين

توصل نادي ريال مدريد الإسباني، لاتفاق مع أندري لونين حارس مرمى الفريق، من أجل تجديد عقده مع الميرنجي ليواصل مشواره مع الميرنجي لمواسم إضافية مقبلة.

ويخوض فريق ريال مدريد صعوبات في الحفاظ على لاعبيه في ظل وجود إغراءات مادية ضخمة من أندية القارة العجوز.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية فإن ريال مدريد اتفق مع أندري لونين بشأن التوقيع على عقد جديد مع الميرنجي يستمر حتى يونيو 2028.

ويرتبط الحارس الأوكراني مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى نهاية صيف 2025 المقبل، أي إنه بحلول يناير القادم سيكون من حقه التوقيع لأي نادٍ آخر على أن ينضم إليه في يونيو المقبل بشكل مجاني.

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