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أخبار مصر

نقيب الأطباء يتواصل مع أمين عام الزمالة المصرية لاعتماد المستشفيات الجامعية للتدريب

د.اسامة عبد الحي،
د.اسامة عبد الحي، فيتو

اعلن  نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي عن تواصله، مع الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية) د. حسام حسني، لاعتماد المستشفيات الجامعية بسوهاج للتدريب في عدد من التخصصات وهي الرمد، والأنف والأذن، والجلدية، والتخدير، والرعاية المركزة، والباثولوجيا الإكلينيكية، والروماتيزم، والأشعة.

حرص النقابة العامة للأطباء على التواصل مع كافة مؤسسات الدولة

يأتي ذلك في إطار حرص النقابة العامة للأطباء على التواصل مع كافة مؤسسات الدولة، لتسهيل سبل التدريب ببرنامج الزمالة المصرية وتقليل الاغتراب مع توافر نفس عوامل الكفاءة والخبرة في التدريب.

جاء ذلك بعدما تلقى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء عن جنوب الصعيد ومقرر اللجنة القانونية بالنقابة د. طارق منصور، شكوى عدد من الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية في سوهاج، لاستكمال التدريب في محافظات خارج محل إقامتهم.

وأعرب نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، عن شكره لبرنامج الزمالة المصرية لتأهيل أطباء أكفاء في مجال العمل مع توفير سبل الراحة لهم.

ومن جهته، أكد د. حسام حسني، بذل قصارى جهده لتذليل كافة عقبات التدريب أمام الأطباء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته لمنسق الزمالة الفرعية بسوهاج د. الحسيني الجارحي للتنسيق واعتماد المستشفيات الجامعية مرحلة C في التدريب في التخصصات المذكورة سابقا.

التواصل الدائم مع كافة الأطباء في مختلف الأقاليم

بدوره، أكد د. طارق منصور سعيه للتواصل الدائم مع كافة الأطباء في مختلف الأقاليم لمعرفة أوجه المشكلات التي تواجههم، والعمل على حلها، في إطار حرص النقابة العامة للأطباء على خدمة أعضائها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في مختلف المحافظات.

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