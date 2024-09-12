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إدخال خدمة علاج مرضى الذبذبة الأذينية بتقنية جديدة في مستشفى القلب الجامعي بأسيوط

علاج مرضى الذبذبة
علاج مرضى الذبذبة الأذينية للقلب بتقنية الكي، فيتو

أعلن مستشفى القلب بجامعة أسيوط برئاسة الدكتور عصام عبد الله عن إدخال خدمة علاج مرضى الذبذبة الأذينية للقلب Atrial fibrillation بتقنية الكي عبر جهاز مسح القلب ثلاثي الأبعاد "الكارتو".

إنجازات جامعة أسيوط الطبية 

ويأتي ذلك الإنجاز في إطار إنجازات مستشفيات جامعة أسيوط، في مجال الطب تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

تقنية الكي عبر جهاز مسح القلب 

   كما أعلن المستشفى عن إجراء أول عملية باستخدام تقنية الكي عبر جهاز مسح القلب بواسطة فريق كهربية القلب المكون من الدكتور صلاح الدين سيد عطا أستاذ القلب والمشرف على خدمة كهربية القلب، والدكتور أحمد عبد الجليل، والدكتور عمرو أحمد، والدكتور مروان سيد، والدكتور أحمد عبد الراضى، والدكتور أحمد عبد الرحيم، والدكتورة تسبيح كمال، بالتعاون مع فريق وحدة قسطرة القلب وفريق التخدير، وفريق وحدة الرنين المغناطيسي، وحدة الإيكو بالمستشفى.

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جدير بالذكر، أن خدمة علاج مرضى الذبذبة الأذينية للقلب Atrial fibrillation بتقنية الكي عبر جهاز مسح القلب ثلاثي الأبعاد "الكارتو"، تعد خدمة جديدة تضاف إلى رصيد الخدمات التي تنفرد بها مستشفيات جامعة أسيوط فى منطقة شمال الصعيد وجنوب الوادى.

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