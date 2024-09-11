التموين: تدبير احتياجات مصر من القمح بنحو 3.8 مليون طن قبل نهاية 2024.. ورفع الاحتياطي الاستراتيجي لـ 9 شهور.. وتقليل فاتورة الاستيراد

تهتم الحكومة اهتماما كبيرا بالقمح باعتباره سلعة استيراتيجية هامة لتوفير الخبز المدعم لنحو 70 مليون مواطن مصري.

تقليل فاتورة استيراد القمح

ورغم محاولات الحكومة خفض الإنفاق وتقليل فاتورة استيراد القمح، ورفع سعر رغيف الخبز المدعم لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عاما، إلا أنه تسعى للحصول على كميات كبيرة وبأسعار مناسبة لزيادة المخزون الإستيراتيجي من القمح.

وبحسب تقارير لمجلس الوزراء، فقد خفضت الحكومة هدف الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي الحالي، ويمثل هدف الاكتفاء الذاتي بنسبة 51% للسنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل زيادة طفيفة عن العام الماضي، ولكنه أقل من الهدف المعلن لعام 2025 في وقت سابق عند 65%.

“ التموين ": احتياجات مصر من القمح

وصرح وزير التموين الدكتور شرف فاروق عن تدبير احتياجات مصر من القمح بنحو 3.8 مليون طن قبل نهاية 2024 بالتعاون مع مناشئ مختلفة.

وفي هذا الإطار، كلف وزير التموين هيئة السلع التموينية بتكليفات محددة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع، وعلى رأسها سلعة القمح، مؤكدا وضع هدف برفع الاحتياطي الاستيراتيجي من القمح إلى 9 شهور بدلا من 6 شهور.

وأشار إلى أن السوق المحلي يستهلك نحو 20 مليون طن سنويًا ما بين احتياجات القطاع الخاص والاحتياجات التموينية لمنظومة دعم الخبز.

وأوضح وزير التموين أن مصر تعتبر لاعبا أساسيا في سوق شراء القمح العالمي، وبالتالي يحق الحصول على ميزات إضافية في السعر وعند السداد ، بإعتبار أن مصر من أكبر مستوردي القمح.

وأكد وزير التموين أنه تم الحصول على متوسط سعر أقل في صفقة شراء القمح التي تم التعاقد عليها مؤخرا، والتي بلغت 1.2 مليون طن وكذلك الصفقات القادمة سيكون اقل من العام الماضي، وذلك على عكس ما يحدث في العالم أجمع، ولكن استطعنا الحصول على سعر اقل، من الجهتين المتصارعتين " روسيا – أوكرانيا ".

وأشار إلى أنه تم دخول لاعبين جدد سواء دول أو شركات موردة، ومن يستطيع منهم توفير السعر المناسب وتوفير جدول المدفوعات الملائم لظروفنا ويتوافق مع الخطة المالية المعروضة على مجلس الوزراء، سوف يتم التعامل معه.

وأكد وزير التموين أن روسيا كانت ملتزمة بتوريد القمح خلال الفترة الماضية على أعلى مستوي، إلا أن آليات السوق تتطلب التنوع في المصادر، وقد يكون من داخل الدولة الروسية نفسها بالتعاون مع القطاع الخاص كما يتم التعامل مع القطاع الحكومي الروسي، وليس شرطا أن يكون خارج روسيا.

وأكد أن التحالفات بين مصر وروسيا خلال الفترة الماضية كانت ناجحة، فضلا عن المميزات التي نحصل عليها أهمها طول فترة جدول السداد والسعر المنافس، ومميزات في سرعة التنفيذ، فضلا عن جودة القمح الروسي الذي يتميز بالجودة عالية، ولا نعتقد ان هناك رغبة لتغيير المورد بقدر ما هو الحصول على أفضل خدمة سواء من داخل روسيا او خارجها.

زيادة السعات التخزينية لتأمين المخزون الإستراتيجي

وأكد وزير التموين زيادة السعات التخزينية لتصل إلى 9.8 شهر لجميع السلع من خلال زيادة الاستثمارات والتعاقدات الخاصة التي تتم على فترات مستقبلية ليس بالشرط أن تكون مخزنة لدينا بل يمكن أن تكون لدى المورد لحين وصولها.

تطوير المجمعات الاستهلاكية



من ناحية اخرى، كشف وزير التموين عن آلية لتطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهات مختلفة لديها خبرة كبيرة في عمليات التطوير سواء كانت سجلات تجارية او مكاتب البريد،لتشبه السلاسل التجارية، فضلا عن تطوير منافذ البقالين ليكون أشبه بالسوبر ماركت، وسيتم اضافة خدمات جديدة للمخابز، اضافة إلي السيارات المتنقلة.

واكد تطوير آسلوب البيع وعرض السلع في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال تقديم خدمات أفضل وسلع ذات جودة مرتفعة، وبأسعار منخفضة عن مثيلاتها في السوق المحلية، كما انه سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التطوير من خلال عمل تخفيضات سلعية، والتعاقد مع كبار الموردين لكافة السلع الغذائية الاستهلاكية، وإعادة استثمار واستغلال تلك المنافذ بالشكل الأمثل والذي يعظم دور وزارة التموين في تقديم افضل سلعة بأقل سعر للمستهلك المصري.

تطوير شركات الزيوت التابعة للوزارة

وكشف وزير التموين عن تطوير العمل في شركات الزيوت التابعة للوزارة بإمكانيات محدودة، وآصبح لدينا قدرة عالية لانتاج زيت الخليط، ولدينا خبراء في هذا المجال ونعتبر أنفسنا من افضل البلدان التي تنتج زيت الخليط، وسيتم رصد مبلغ مالي لتطوير محطة الزيوت في المكس بالاسكندرية.



كتابة السعر على المنتج

واكد وزير التموين ان الشركات المنتجة والمصنعة ملتزمة بإرسال قائمة أسعار لكافة السلع ووجود باركود على المنتج، وتفعيل خاصية التتبع للمنتج سواء كان في محافظة قريبة او بعيدة، وذلك سيكون من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والتي ستساهم في ضبط الأسعار.

“ التموين ": إنتاج الخبز البلدي المدعم من القمح بنسبة استخراج 93.3% في محافظة بني سويف

تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق إنتاج الخبز البلدي المدعم من القمح بنسبة استخراج 93.3% في محافظة بني سويف، بعد نجاح التجربة وتطبيقها في محافظة الفيوم.

وأاكدت وزارة التموين أن تجارب إنتاج الخبز البلدي المدعم بنسبة استخراج 93.3% في محافظة الفيوم، تمت داخل مطحن سلندرات بوهلر الجديد التابع لشركة مطاحن مصر الوسطي، والذي تم انتاجه بالمخبز التابع للشركة داخل المطحن.

وأوضحت وزارة التموين أن التجربة من شأنها رفع جودة رغيف الخبز البلدي المدعم والذي يتم انتاجه لنحو 71 مليون مواطن، من خلال 21 مليون بطاقة تموينية.

وأشارت إلى ان التجربة مازالت في مرحلة التقييم والبحث، حيث يتم العمل عليها من خلال شركة مطاحن مصر الوسطي، في نطاق المحافظات المتواجدة بها.

زيادة السعة التخزينية للقمح إلى 5 ملايين طن

وأعلنت وزارة التموين أنها تتطلع إلى استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع، من أجل زيادة السعات التخزينية للقمح لمواكبة توسع الدولة فى زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل

كما تسعى وزارة التموين إلى إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة إلى 5 ملايين طن.

تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع حاليا

وصرح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة بصدد تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًا، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهرى فى مجال تداول الأقماح ورفع نسبة الاعتماد على النقل النهرى وزيادة كميات الأقماح المنقولة وتذليل الصعاب التى تواجه نقل الأقماح من خلال السكك الحديدية والنقل النهري، مع متابعة تنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، وإدارة مراقبة الجودة وعمليات المراقبة والتتبع لتداول سلعة القمح.