تكريم 5 رموز فنية ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد

تنطلق فعاليات الدورة السابعة عشر من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية يوم 20 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 6 سبتمبر بمشاركة 30 فرقة من مختلف أنحاء العالم.

و تكرم الدورة 17 من مهرجان سماع كل من؛ المايسترو الايطالي ريكاردو موتي، الشاعر المتصوف الحاج اسعيد جرابي، المفكر الشاعر حسام نصار، الفنانة الكبيرة التشيلية فيوليتا بارا، المهندس الاستشاري محمد ابو سعده.

مهرجان سماع

ويقام مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية بالتعاون مع وزارة الثقافة برئاسة د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، متمثلة فى قطاعات الوزارة المختلفة منها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، ووزارة الآثار والسياحة متمثلة في هيئة التنشيط السياحي، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بحضور حشد كبير من القيادات، ومن المقرر إنطلاق بدء فعاليات المهرجان فى دورته السابعة عشر فى الفترة من 20 حتى 26 سبتمبر الجارى على مسرح السور الشمالي.