منصة رقمية تحصل على حقوق عرض الفيلم الحربى «السرب»

يعرض فيلم الدراما الحربي " السرب " خلال الأيام المقبلة عقب حصول منصة WATCH الرقمية على حقوق عرض الفيلم..

ويعرض السرب عبر WATCH يوم الخميس الموافق ١٩ سبتمبر.

تفاصيل فيلم السرب

فيلم السرب بطولة عدد كبير من النجوم، يتناول وقائع حقيقية لعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية وداعش.

فيلم السرب، فيتو

ويدور حول أخطر عمليات نفذها سلاح الطيران المصري في ليبيا، ضد الإرهابيين.

والفيلم بطولة أحمد السقا، شريف منير، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، عمر عبد الجليل، دياب، أحمد حاتم، كريم فهمي، آسر ياسين، محمود عبد المغني، محمد فراج، إسلام جمال، أحمد فهمي، صبا مبارك، أحمد صلاح حسني، نيللي كريم، والعمل من إخراج أحمد جلال.