الخميس 12 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

الرئيس الألماني يزور الهرم المدرج بسقارة (صور)

زيارة رئيس ألمانيا
زيارة رئيس ألمانيا لهرم سقارة, فيتو

 قام فرانك فالتر شتاينماير، رئيس ألمانيا، بزيارة تاريخية إلى مصر، حيث كان الهرم المدرج بسقارة بمدينة البدرشين في محافظة الجيزة إحدى أهم محطات الزيارة.

 

استكشاف الحضارة الفرعونية

 ووصل الرئيس الألماني إلى منطقة سقارة، أحد أقدم مواقع الدفن في العالم، حيث استقبله علماء الآثار المصريين والألمان، وقام بجولة تفقدية داخل الهرم المدرج، أحد أقدم الأهرامات في العالم، واستمع إلى شرح وافٍ عن تاريخه وأهميته الحضارية.

و تعتبر هذا أول زيارة لرئيس ألماني إلى البلاد منذ 24 عامًا، وتهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة طويلة الأمد في التعليم والعلوم والأعمال وتعميق العلاقات الثنائية، لا سيما بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه مصر في السياسة الخارجية والأمنية الإقليمية، وخاصة كوسيط وسط الأزمات الحالية في الشرق الأوسط.

وبحسب السفارة الألمانية في القاهرة، فإن برنامج الزيارة يشمل لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يليه مؤتمر صحفي مشترك، كما سيزور عددا من المشروعات التعاونية الرئيسية، بما في ذلك محطة قطار العاصمة الإدارية الجديدة.

كما سيتضمن البرنامج استكشافًا ثقافيًا يشمل مواقع تاريخية مثل سقارة والمدينة الإسلامية، إلى جانب المشاركة في المؤسسات التعليمية مثل الجامعة الألمانية الدولية (GIU) والمدرسة الألمانية في القاهرة (DSB)، وهي واحدة من أقدم المدارس الألمانية المعترف بها خارج ألمانيا.

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الحضارة الفرعونية الجيزة بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة فرانك فالتر شتاينماير محافظة الجيزة منطقة سقارة

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