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رياضة

نيس الفرنسي يقدم محمد عبد المنعم لوسائل الإعلام (فيديو)

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

قدم نادي نيس الفرنسي، اليوم الخميس، لاعبه الدولي المصري الجديد محمد عبد المنعم، الوافد من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.

وانضم محمد عبد المنعم إلى صفوف نيس الفرنسي، قادمًا من النادي الأهلي المصري بقيمة 4.5 مليون دولار.

وخاض محمد عبد المنعم مباراة مع نيس أمام أنجيه وانتهت بفوز فريقه بنتيجة 4-1 في الدوري الفرنسي.

ويستعد نيس لمواجهة أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي يوم السبت القادم الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري.

محمد عبد المنعم يعتذر عن عدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر

كشف جهاز المنتخب الوطني لكرة القدم، عن اعتذار محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي سابقا ولاعب نيس الفرنسي، عن عدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكشف المصدر، أن محمد عبد المنعم أبلغ جهاز المنتخب رسميا بعدم الجاهزية البدنية في الوقت الحالي، وهو ما يمنعه من الانضمام لمنتخب مصر.

 

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