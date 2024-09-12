وكيل صحة سوهاج يعفي مدير الإدارة الصحية بدار السلام من منصبه
قام الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بجولة تفقدية مفاجئة لوحدة طب الأسرة بالبلابيش المستجدة التابعة لمركز دار السلام وفوجئ بغلق الوحدة بالقفل وعدم تواجد أيا من العاملين بها وعلى الفور قرر وكيل صحة سوهاج إعفاء مدير الإدارة الصحية بدار السلام من مهامه وكذلك تحويل جميع العاملين للتحقيق لعدم الانتظام والانضباط في العمل المكلفين به.
يحيل جميع العاملين بوحدة البلابيش المستجدة للتحقيق لغلق الوحدة بالقفل
كما حرص وكيل صحة سوهاج على مناقشة عدد من المواطنين بالقرية لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم الصحية وذلك لتلبيتها فورًا وتحسين الخدمة المقدمة لهم.
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