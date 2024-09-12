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أخبار مصر

وزير الأوقاف يستقبل مدير عام المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة

وزير الأوقاف يستقبل
وزير الأوقاف يستقبل مدير عام المكتب الكويتي للمشروعات الخيري

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور ماجد العازمي مدير عام المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة وعدنان سبتي مدير المكتب الكويتي بالقاهرة، وخالد عيسى العود مدير إدارة مكتب المدير العام، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وزير الأوقاف يستقبل مدير عام المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة

تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك والمستمر، وسبل تدعيمها بين وزارة الأوقاف المصرية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة على ما يقوم به من دعم للطلاب والطالبات الدارسين بالأزهر الشريف، والمعسكرات واللقاءات التثقيفية التي يتم تنظيمها للطلاب الوافدين بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وزير الأوقاف: التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة ليس وليد الساعة

وأكد وزير الأوقاف أن التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة ليس وليد الساعة، بل هو تعاون دائم ومستمر على مدار السنين، ويعتبر تأكيدًا حقيقيًّا على عمق التعاون المصري الكويتي.

من جانبه، أشاد مدير عام المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة بجهود وزارة الأوقاف المصرية في مجال نشر الفكر الوسطي، ومواجهة الفكر المتطرف، وبالتعاون المثمر مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، والعمل على تيسير أداء عمله ومهامه بالقاهرة.

وأكد مدير عام المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة أن دولة الكويت تقدر دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي، وأن التعاون مع وزارة الأوقاف المصرية يجمعه الهدف الواحد والمصلحة المشتركة والتعاون المثمر في شتى المجالات بفضل القيادة الواعية والحكيمة لصاحب للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصبّاح أمير البلاد  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية (حفظهما الله).

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