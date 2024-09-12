مكتبة مصر العامة توقع بروتوكول تعاون مع الأعلى للجامعات

وقعت رانيا شرعان مديرة مكتبة مصر العامة بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد مركز التدريب بمكتبة مصر العامة الرئيسية كجهة مانحة لشهادة أساسيات التحول الرقمي (FDTC) من المجلس الأعلى للجامعات.

وقام مصطفى رفعت بتوقيع بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات المصرية الخاصة ومؤسسات المجتمع غير الجامعي بشأن إعتماد مراكز للتدريب والاختبارات لبرامج شهادة أساسيات التحول الرقمي والتي أصدرها المجلس الأعلى للجامعات، ومنها مكتبة مصر العامة.

وقالت رانيا شرعان مديرة المكتبة إن مركز التدريب بالمكتبة يوفر الخدمات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيق المنظومة الرقمية، وقد حصل المركز على الاعتماد لاستيفائه كافة المعايير المطلوبة التي تم تحديدها لاعتماده مركز للتدريب على تكنولوجيا المعلومات وتحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة للتحول الرقمي في مختلف مناحي الحياة.

وأضافت أن توفير الخدمات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات بأعلى درجة من الكفاءة، وتطبيق منظومة التحول الرقمي والاستفادة من تطبيقاتها في مختلف الجوانب، للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة داخل المكتبة هو أمر يحظى باهتمام كبير من مجلس إدارة مكتبة مصر العامة.

