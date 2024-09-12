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"طيبة عبر العصور"، ندوة ثقافية بمكتبة مصر العامة في الأقصر (صور)

أثناء الندوة, فيتو
أثناء الندوة, فيتو

دشنت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر ندوة ثقافية عن مدينة طيبة التاريخية عبر العصور، والتي حاضر فيها الدكتورة رضا عطاالله عضو هيئة التدريس بكلية الآثار جامعة الأقصر، ومحمود الطيب الباحث الاثرى والمرشد السياحي، وأدار الندوة محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة، بحضور ممثلي  المجتمع المدني وفريق الوعي الأثري وأصدقاء السائح بالمكتبة.

تاريخ الدولة الوسطى 

ناقشت الندوة أهم الأسماء التي سميت بها طيبة عبر العصور ودورها وأهميتها في الفترة من ما قبل التاريخ حتى الدولة الوسطى الأسرة 12 من خلال النصوص الأثرية الموجودة علي جدران المعابد والمقابر القديمة وأهمية طيبة في توحيد القطرين في الأسرة 11.


وأكملت الدكتورة رضا عطاالله متحدثة عن أهمية طيبة ما بعد الدولة الوسطى حتى عصر الأسرات ثم تم فتح باب المناقشات للحضور، مما أدى لإثراء الحوار.


وعلى هامش المنتدى قامت الدكتورة ميلانيا مجدي من هيئة الاعتماد والرقابة بإعطاء نبذة مختصرة عن دور الهيئة في الرقابة الصحية ومتابعة جودة الخدمة الطبية المقدمة.

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الأقصر ندوة ثقافية مكتبة مصر العامة طيبة عبر العصور السياحة والآثار

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