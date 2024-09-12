بسمة داود تنشر صورا من كواليس تصوير تيتا زوزو

نشرت الفنانة بسمة داود على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها صورا من كواليس تصوير مسلسل تيتا زوزو تجمعها بالنجمة إسعاد يونس بطلة العمل ومحمد كيلاني والمخرجة شيرين عادل.



وظهرت بسمة في الصور بشخصية مختلفة تقدمها للجمهور، وعلقت عليها: استنوني في شخصية ريم بمسلسل تيتا زوزو.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

ويضم مسلسل تيتا زوزو عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

شخصية نهلة مسلسل الوصفة السحرية

وفي سياق آخر، حققت بسمة داود نجاحًا كبيرًا بشخصية نهلة في مسلسل (الوصفة السحرية)، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.