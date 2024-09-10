محافظ دمياط يتابع أعمال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

لليوم الثالث على التوالي

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المتقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة وذلك بحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى والمجلس القومى للمرأة ومنسقى المبادرة بمحافظة دمياط.

اللجنة ناقشت عدد من المشروعات المقدمة ومدى توافر المعايير الخاصة بالمبادرة وبالأخص المكونين الأخضر والذكي

ناقشت اللجنة عدد من المشروعات المقدمة ومدى توافر المعايير الخاصة بالمبادرة وبالأخص المكونين الأخضر والذكي، وذلك تمهيدًا لتأهيل المشروعات التى تتوافق مع هذه الاشتراطات.

يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثالثة تم فتح باب التقديم بها حتى نهاية أغسطس الماضى على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وتتضمن ستة فئات تشمل " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".

محافظ دمياط: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حققت نجاح كبير فى مرحلتيها الأولى والثانية

صرح " الدكتور أيمن الشهابى" أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حققت نجاح كبير فى مرحلتيها الأولى والثانية، لذا حرصت الدولة على إستمرار انعقادها وذلك لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئى وتحقيقًا للرؤية التنموية مصر ٢٠٣٠.