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سياسة

رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي والمصريين بالمولد النبوي الشريف

رئيس الإنجيلية, فيتو
رئيس الإنجيلية, فيتو

 بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاء في نص برقية التهنئة: 
"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ، ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وندعو الله في هذه المناسبة أن يعيدها على الشعب المصري العظيم بالسلام والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير".

رئيس الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بالمولد النبوي

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والسادة الوزراء والسادة المحافظين.

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