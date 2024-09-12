محافظ الشرقية يسلم 29 عقدًا جديدًا لتقنين أوضاع أملاك الدولة

سلم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 29 عقد تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بمراكز الحسينية وكفر صقر وديرب نجم وأبوحماد وفاقوس وبلبيس ومنيا القمح والإبراهيمية والزقازيق وأولاد صقر.

حضور تسليم العقود

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمود متولي مدير عام الأملاك بالمحافظة.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا خاصًا بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من تحرير 12802 عقد للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح منهم 177 عقدا خلال شهر أغسطس الماضي.

تسريع وتيرة العمل وتسهيل الاجراءات

شدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين، مؤكدًا على ضرورة إسراع الخطى في إستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين.

جهود المحافظة فى التصدى للتعدى

وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار جهود المحافظة في التصدي لأي حالات تعدي جديدة على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتزامن مع الحملات المستمرة لإزالة التعديات، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي تقصير أو إهمال في إنهاء ملف التعديات والعمل على استرداد حق الدولة والشعب.