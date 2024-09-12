الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يسلم 29 عقدًا جديدًا لتقنين أوضاع أملاك الدولة

محافظ الشرقية، فيتو
محافظ الشرقية، فيتو

 سلم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 29 عقد تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بمراكز الحسينية وكفر صقر وديرب نجم وأبوحماد وفاقوس وبلبيس ومنيا القمح والإبراهيمية والزقازيق وأولاد صقر.

محافظ الشرقية يبحث مع رؤساء المراكز والمدن ملف التصالح في مخالفات البناء

حضور تسليم العقود 

 جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمود متولي مدير عام الأملاك بالمحافظة.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017

 أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا خاصًا بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017،  مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من تحرير 12802 عقد للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح منهم 177 عقدا خلال شهر أغسطس الماضي.

تسريع وتيرة العمل وتسهيل الاجراءات

 شدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين، مؤكدًا على ضرورة إسراع الخطى في إستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين.

محافظ الشرقية: افتتاح 12 مشروعا خدميا بقطاع الصرف الصحي

جهود المحافظة فى التصدى للتعدى 

 وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار جهود المحافظة في التصدي لأي حالات تعدي جديدة على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتزامن مع الحملات المستمرة لإزالة التعديات، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي تقصير أو إهمال في إنهاء ملف التعديات والعمل على استرداد حق الدولة والشعب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية عقد تقنين اوضاع أراضى أملاك الدولة المستفيدين من الموطنين واضعى اليد بمراكز الشرقية ابوحماذ وفاقوس بلبيس ومنيا القمح

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يبحث مع رؤساء المراكز والمدن ملف التصالح في مخالفات البناء

محافظ الشرقية: افتتاح 12 مشروعا خدميا بقطاع الصرف الصحي

محافظ الشرقية يلتقي أعضاء اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء الذكية

محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار

الأكثر قراءة

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

سعر الكتكوت يرتفع 4 جنيهات في الأسواق

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

ثنائي الزمالك ينهيان اتفاقهما للانضمام إلى زد في الميركاتو الصيفي

قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

تنسيق المرحلة الثالثة 2024، قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدور الثاني

ads

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية